Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик от имени ТКГ заявил о согласовании начала отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября в 12:00. Об этом говорится на сайте ОБСЕ, сообщает УНИАН.

«Трёхсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября в 12.00 по киевскому времени», - сказал Сайдик.

Напомним, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что 8 ноября в 12:00 украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка - Петровское Донецкой области.