Старейший после Вселенского патриархата Александрийский патриархат официально признал автокефальную Православную церковь Украины - патриарх Феодор ІІ помянул митрополита Киевского Епифания, сообщает BBC News Украина.

Как отмечают авторитетные греческие православные издания Orthodoxia и Romfea, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II помянул митрополита Епифания во время литургии в Каире.

Эту информацию также подтверждают источники ВВС News Украина во Вселенском патриархате.

Александрийский патриархат стал первым среди старых патриархатов православного мира (после Константинополя, который предоставил томос), который начал евхаристическое (церковное) общение с ПЦУ и начал поминать ее предстоятеля.

Александрийский патриархат занимает второе место в диптихе православных церквей мира.

Всего в диптихе находится 15 автокефальных церквей, а ПЦУ в нем занимает последнее место.