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Депутаты Днепропетровского областного совета путем тайного голосования избрали нового председателя. Им стал Святослав Олейник, который до этого 4 года проработал в облсовете первым заместителем руководителя, сообщает пресс-служба облсовета.

Голосование состоялось во время XIX сессии Днепропетровского областного совета. В начале пленарного заседания предыдущий председатель облсовета сложил свои полномочия.

Своим большинством депутатский корпус принял отставку Глеба Прыгунова. После этого в качестве кандидатуры на нового главу присутствующие фракции предложили Олейника. «За» него проголосовал 91 депутат из 93 присутствующих.

Следующим вопросом сессии было избрание заместителей председателя областного совета. Ими стали Анатолий Адамский и Мгер Куюмчян.
ForUm

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