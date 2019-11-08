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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце года сделает выводы относительно работы Кабинета Министров.

Соответствующее заявление он сделал, общаясь за рулем авто Tesla, ролик разговора размещен на YouTube-канале «Зе!Президент», сообщает УНИАН.

«Наше молодое правительство... им очень сложно сейчас... Такого молодого правительства никогда не было. Тоже здесь есть плюсы и минусы. Большой плюс – нет коррумпированного опыта. А если мы сказали, что будет полная перезагрузка... да это риск, но это большой плюс. Если они не справятся, ждем до конца этого года, кто не сможет – с тем будем прощаться», – заявил Зеленский.

 
ForUm

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