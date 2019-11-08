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Террорист группировки «ДНР» Владимир Цемах, который фигурирует в деле о сбитом малазийском боинге МН17, будет давать показания нидерландским следователям, но с условиями. Об этом сообщил адвокат Цемаха Анатолий Кучерена, передает УНИАН.

По его словам, допрос должен проходить на территории Донбасса, подконтрольной «республикам».

Адвокат говорит, что «Цемах готов доказывать свою невиновность». Также юрист рассказал, что Цемах описал ему ужасы, пережитые после похищения в Снежном» и «издевательства со стороны украинских спецслужб».

При этом боевик не может приехать в Россию, поскольку он объявлен в международный розыск.
Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

В МИД Нидерландов подтвердили, что Цемаха допросили перед отправкой в Москву. 

 
ForUm

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