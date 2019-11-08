Северный апелляционный хозяйственный суд признал, что националистическая организация «Сич-С14» не является «неонацистской группой». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на портал Судебная власть Украины.

«Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск Общественной организации «Сич-С14» к Общественной организации «Общественное Телевидение» о признании недостоверной, такой, что унижает деловую репутацию, информацию о ОО «Сич-С14» в виде фактических утверждений, а именно «Neo-nazi group C14...», что в переводе на украинский язык «Неонацистская группа С14...», которая была распространена ОО «Общественное Телевидение» в статье (посте) в Twitter», - говорится в сообщении.

Напомним, в тексте публикации Общественного была распространена информация следующего содержания: «Неонацистская группа С14 захватила боевика самопровозглашенной «Донецкой народной республики» бразильца Рафаэля Лусварги и собиралась передать его Службе безопасности Украины, запостил один из членов группы в Fаcebook».

Ранее Хозяйственный суд города Киева своим решением удовлетворил иск ОО «Сич-С14» и признал указанную информацию недостоверной, такой, что унижает деловую репутацию, и обязал ОО «Общественное Телевидение» опровергнуть информацию.

Напомним, в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки назвали организации «Национальный корпус» и С14 «группами ненависти».