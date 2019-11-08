также в разделеОбщество
Цемах поставил Нидерландам условия проведения допроса 10
Суд уменьшил залог для Дубневича на 10 миллионов 12
7 ноября. Картина дня 37
В Украине похолодает, но ненадолго 29
В еще двух городах на ж/д вокзалах открыли залы ожидания для военнослужащих 14
Главного юрисконсульта НБУ задержали на взятке 22
Полиция завела дело по заявлению Портнова о действиях журналистов 18
Зеленский получил 900 миллионов от сдачи в аренду имущества иностранцам 36
Суд перевел Пашинского в категорию лиц, которым грозит опасность 31
Дело Насалика направлено в суд 18
РФ переселила в Крым более 140 тысяч своих граждан 17
Опрос: Хуже всего украинцы относятся к африканцам и ромам 15
Украинские предприятия и таможенники поставляли оборудование для ВМФ РФ 25
В Луцке украли один из символов города 15
Полиция открыла два дела по факту драки ультрас во Львове 13
В Украине насчитали более 35 тысяч лиц без гражданства 15
Зеркаль возглавит делегацию Украины на слушаниях Международного Суда ООН 29
Суд обязал ГБР начать уголовное расследование против Александра Ткаченко за злоупотребление властью при принятии решения о приватизации Одесской киностудии 20

За минувшие сутки, 7 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб 1 военнослужащий Объединенных сил, еще 4 – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов:

трижды у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковыми управляемыми ракетами;

три раза неподалеку Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Песок - из РПГ и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов;

у Опытного - из СПГ;

неподалеку Красногоровки - из автоматических гранатометов.

Также 10 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

дважды вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

два раза у Пивденного - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе Луганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических и станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Хутора Вольного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

дважды у Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Майорска - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера, 7 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитника получили ранения.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ осуществили обстрел наших позиций из автоматических гранатометов в районе Луганского. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2988 грн.
15
Теги