За минувшие сутки, 7 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб 1 военнослужащий Объединенных сил, еще 4 – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов:

трижды у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковыми управляемыми ракетами;

три раза неподалеку Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Песок - из РПГ и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов;

у Опытного - из СПГ;

неподалеку Красногоровки - из автоматических гранатометов.

Также 10 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

дважды вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

два раза у Пивденного - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе Луганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических и станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Хутора Вольного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

дважды у Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Майорска - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера, 7 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитника получили ранения.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ осуществили обстрел наших позиций из автоматических гранатометов в районе Луганского. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.