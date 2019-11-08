За минувшие сутки, 7 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб 1 военнослужащий Объединенных сил, еще 4 – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов:
трижды у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковыми управляемыми ракетами;
три раза неподалеку Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
в районе Песок - из РПГ и стрелкового оружия;
вблизи Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов;
у Опытного - из СПГ;
неподалеку Красногоровки - из автоматических гранатометов.
Также 10 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:
дважды вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
два раза у Пивденного - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
дважды в районе Луганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических и станковых противотанковых гранатометов;
неподалеку Хутора Вольного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
дважды у Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Майорска - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вчера, 7 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитника получили ранения.
С начала этих суток вооруженные формирования РФ осуществили обстрел наших позиций из автоматических гранатометов в районе Луганского. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время