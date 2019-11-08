Международная независимая следственная группа Bellingcat установила вымышленные фамилии российских наемников Игоря Безлера и Олега Иванникова по выданным им в России «фейковым» паспортам с последовательными номерами.

Согласно подделанным СБ России паспортам, Безлер сейчас – «Игорь Береговой», а Иванников – «Андрей Лаптев».

В российской базе данных налогоплательщиков ни у одного из них нет идентификационного номера.

Журналисты выяснили, что «Игорь Николаевич Береговой», дата рождения 30 декабря 1965 год, вылетел в Симферополь 27 октября 2014 года.

В тот же день Игорь Николаевич Безлер, дата рождения 30 декабря 1965 год, сказал коллеге, что навсегда покидает Донбасс, и вернулся домой в Симферополь.

Bellingcat также показала недавнее фото, на котором Безлер-Береговой – в оккупированном РФ Крыму в компании с одним из главных подозреваемых в сбитии MH17 Сергеем Дубинским.

«В российском паспортном столе Москвы создавали поддельные идентификационные данные для «Лаптева» и «Берегового» одновременно, в результате чего разница в их паспортных номерах составляет число в несколько десятков», – говорится в расследовании..

Напомним, подполковник ГРУ Безлер находится в розыске. Генпрокуратура подозревает экс-боевика в умышленном убийстве активистов Юрия Поправка, Владимира Рыбака и Игоря Дякивского.

Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) называет офицера Главного разведуправления России Иванникова причастным к сбитию самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.