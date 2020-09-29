Исключенный из фракции «Слуга народа» народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, рассказал, кто внес за него залог, сообщает Радио Свобода.

На вопрос о том, планирует ли он сдавать мандат, депутат ответил: «Ни в коем случае, меня избрали люди, дали мне обязанности, я эти обязанности буду выполнять. И тем более, вы видите, что моя деятельность, видимо, кому мешает, и мы будем дальше бороться».

Юрченко сообщил, что залог за него внесли «люди, которые небезразличны к ситуации с экологией в Киевской области, озабочены проблемами полигонов». Он опроверг информацию в СМИ о том, что залог за него мог внести народный депутат из фракции «Слуга народа» Андрей Холодов.

«Моя позиция: никаких преступлений я не совершал, никаких денег я не брал, никого не подстрекал и ни у кого никаких денег не требовал. Сейчас другие обстоятельства я не могу разглашать, поскольку продолжается досудебное расследование», - сказал Юрченко.

Комментируя данные о том, что в 2009 году он якобы украл из магазина несколько бутылок пива, Юрченко сказал, что это фейк. «Это один из тех фейков, которые сейчас на меня упали, я в ближайшее время это опровергну так, чтобы всем было понятно, что эта информация является недействительной», - добавил он.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа» Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

15 сентября ВАКС арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1,5 миллиона.

17 сентября генеральный прокурор подписала сообщение о подозрении Юрченко.

Его исключили из фракции.

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал для Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн. 25 сентября за него внесли залог и он вышел на свободу.