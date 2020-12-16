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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменения в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины о праве следственного судьи, суда не определять размер залога в уголовном производстве», которое касается незаконного сбыта наркотических средств, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №3915 проголосовали 263 народных депутата.

Законом установлено, что судья, суд при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, учитывая основания и обстоятельства, предусмотренные статьями 177 и 178 Уголовно-процессуального кодекса, имеет право не определить размер залога по уголовным производствам в отношении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса, регулирующего ответственность лица за незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ чьих аналогов.
ForUm

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