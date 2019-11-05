Расходная часть обновленного проекта государственного бюджета Украины на 2020 год, который подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении, составляет 1,195 трлн грн. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ.

Кабинет Министров в обновленном проекте государственного бюджета на 2020 год, который подан на рассмотрение в Верховной Раде во втором чтении, предлагает сократить дефицит госбюджета до 95 млрд грн, что составляет 2% от валового внутреннего продукта.

По делу гибели 5-летнего Кирилла Тлявова на Киевщине инспектору полиции сегодня объявлено подозрение в убийстве по неосторожности.

Следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, что привело к закупке 11 тыс. некачественных бронежилетов.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей.

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым создать Военную полицию.

Министр юстиции Денис Малюська заявил об обнаружении в Министерстве ящиков со скрытой входящей документацией.

Служба безопасности Украины получила указание установить личность человека, который курирует Telegram-канал «Джокер». На нем размещаются скандальные «сливы» переписок народных депутатов Украины от «Слуги народа» якобы с генпрокурором Русланом Рябошапкой, пишет Обозреватель.

Украине придется публично признать свою «провокацию» в Керченском проливе, чтобы говорить о возвращении из России своих кораблей. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Центральная избирательная комиссия в результате повторного установления результатов по решению суда признала избранным депутатом Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198 в Черкасской области самовыдвиженца Сергея Рудыка.

Палата представителей США обнародовала стенограмму показаний экс-посла в Украине Мари Йованович, которые она давала в рамках расследования о возможности импичмента Дональда Трампа.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала ранение из стрелкового оружия 16-летнего парня.

Под Одессой группа неизвестных напала на предпринимателей с Полтавской области, отняв у них более 12 млн гривен.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого увеличения заработных плат педагогам не будет, поскольку для этого нужен больший экономический рост.

В центре Киева на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало теплосеть.