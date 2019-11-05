В центре Киева на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало теплосеть, сообщает пресс-служба КГГА.
Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» начало ликвидации повреждения. По информации специалистов произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм.
В результате в зону повреждения попало два автомобиля. По предварительным данным, водители не пострадали. Авто эвакуировали.
О сроках устранения повреждения и предоставление услуг потребителям будет сообщено позже.
Фото: Информатор
Отметим, в связи с прорывом на улице Шота Руставели изменены маршруты троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов № 69.
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