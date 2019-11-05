Служба безопасности Украины получила указание установить личность человека, который курирует Telegram-канал «Джокер». На нем размещаются скандальные «сливы» переписок народных депутатов Украины от «Слуги народа» якобы с генпрокурором Русланом Рябошапкой, пишет Обозреватель.

Соответствующее распоряжение поступило непосредственно из Офиса президента Украины, сообщает Telegram-канал «Разведчик».

По указанию главы СБУ Ивана Баканова, заниматься поисками поручено Департаменту оперативно-технических мероприятий СБУ (ДОТМ), который задействовал стационарные кластерные комплексы дешифровки трафика, полученного от перехвата сигнала мобильных телефонов. Эти комплексы способны не только расшифровывать сообщения мессенджера WhatsApp, в котором велась переписка с депутатами от «Слуги народа», но и установить все необходимые технические данные: идентификатор мобильного устройства отправителя, цифровой след сим-карты – регистрация в базовых станциях мобильных операторов.

Технически установить человека, который ведет канал, вполне возможно. Ведь, отследив цифровой след сим-карты, ее нахождение в радиусах работы базовых станций, можно установить местоположение устройства. А зная идентификатор мобильного устройства, можно проследить его движение от производителя до конечного покупателя. Более того, можно даже получить архивы протоколов соединений передачи данных. В совокупности все это потенциально может вывести на круг лиц, которые могут быть связаны с аккаунтом WhatsApp, который от имени Рябошапки общался с депутатами «Слуги народа».