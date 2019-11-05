Под Одессой группа неизвестных напала на предпринимателей с Полтавской области, отняв у них более 12 млн гривен.

По данным пресс-службы полиции области, нападение произошло 4 ноября около 18:00 на 24 км автодороги «Киев-Одесса».

«Автомобиль предпринимателей, ехавших на промтоварный рынок за товаром, остановился у кафе на подъезде к Одессе. В это время группа неизвестных лиц в камуфляжной форме и балаклавах распылили на людей в салоне баллончик с неизвестным веществом, завладели сумками с деньгами в сумме более двенадцати миллионов гривен и скрылись с места происшествия на своем автомобиле», - говорится в сообщении.

Сейчас досудебное следствие по факту разбоя продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.