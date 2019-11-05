также в разделеПроисшествия
Боевики ранили на Донбассе 16-летнего парня 16
ООС: Боевики совершили 20 обстрелов из запрещенного оружия 10
В Мариуполе пешеход за замечание зарезал водителя 64
В убийстве девушки под Одессой подозревают 15-летнего парня 27
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ 13
На Донбассе из-за обстрела боевиков эвакуировали учеников из школы 31
Во Львове временно запретили катать людей на конных каретах 25
В Херсоне школьники устроили «разборки» со стрельбой 24
Под Киевом россиянин сломал флагшток с флагом ОУН 40
На Херсонщине в Днепре произошел массовый мор рыбы 21
На Закарпатье задержали 12 нелегалов 14
В Польше в результате ДТП пострадал украинец 17
Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен 1 военный 26
На Донбассе ранен украинский военный 18
Трое погибших после лобового столкновения на Николаевщине 28
На трассе Киев-Одесса в ДТП погиб человек 29
Боевики на Донбассе вели обстрелы из гранатометов 12
Грузовик перевернулся и полностью перекрыл трассу в Тернопольской области 28

Под Одессой группа неизвестных напала на предпринимателей с Полтавской области, отняв у них более 12 млн гривен.

По данным пресс-службы полиции области, нападение произошло 4 ноября около 18:00 на 24 км автодороги «Киев-Одесса».

«Автомобиль предпринимателей, ехавших на промтоварный рынок за товаром, остановился у кафе на подъезде к Одессе. В это время группа неизвестных лиц в камуфляжной форме и балаклавах распылили на людей в салоне баллончик с неизвестным веществом, завладели сумками с деньгами в сумме более двенадцати миллионов гривен и скрылись с места происшествия на своем автомобиле», - говорится в сообщении.

Сейчас досудебное следствие по факту разбоя продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5990 грн.
6
Теги