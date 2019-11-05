Министр юстиции Денис Малюська заявил об обнаружении в Министерстве ящиков со скрытой входящей документацией.
«Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозников, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали вероятно по заказу третьих лиц», - написал он в Facebook.
«Судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на некоторых документах проставляли «минус» и он был спрятан, а потом и уничтожен. О каких-то других важных документах сообщали посторонним заинтересованным лицам. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу», - заявил министр.
Он утверждает, что почти все документы были «отфильтрованы» до его прихода в министерство, «но есть и несколько свежих».
«Приношу свои извинения перед теми, кто не получил своевременные ответы на свои сообщения и жалобы. Очищение власти продолжается. Правоохранительные органы уведомлены. Мы обязательно среагируем и приведем в себя тех, кто еще не понял, что страна изменилась», - написал Малюська.
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