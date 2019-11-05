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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого увеличения заработных плат педагогам не будет, поскольку для этого нужен больший экономический рост.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, передает Украинская правда.

«Мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будут, но далеко не такие, которые нам хотелось бы.

Для того чтобы обеспечить достаточные повышение, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов», - заявил премьер.

Напомним, 3 ноября Кабинет министров одобрил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению.

Нардеп от «ЕС» Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании КМУ, отметил, что «Кабмин не нашел средств для повышения зарплат учителям».
ForUm

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