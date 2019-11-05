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Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова», передает Экономическая правда.

«У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность — и это цепная реакция», — сказал Тарасюк.

Глава НКРЭКУ считает существование разного тарифа на электроэнергию для населения и для бизнеса «раковой опухолью для украинской экономики».

«Другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе не существует», — считает Тарасюк.

Напомним, Тарасюк был избран новым главой НКРЭКУ 4 ноября.

 
ForUm

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