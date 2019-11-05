Центральная избирательная комиссия в результате повторного установления результатов по решению суда признала избранным депутатом Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198 в Черкасской области самовыдвиженца Сергея Рудыка.
Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 5 ноября.
Напомним, 24 августа Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в округе 198 Черкасской области, которым был признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Сергей Рудык.
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