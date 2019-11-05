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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала ранения из стрелкового оружия 16-летнего парня, сообщает пресс-центр ООС.

Это произошло 21 сентября 2019 в кафе на улице Войкова в населенном пункте Золотое-5 на временно оккупированной территории.

«... 1 ноября команда СММ уточняла сообщение о том, что 21 сентября 2019 парень (16 лет) получил ранения в результате огня из стрелкового оружия в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 61 км северо-западнее Луганска). В больнице в н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) медработники сообщили о том, что 21 сентября 2019 в больницу доставили парня, которому сделали операцию в связи с ранениями ребер в результате огня из стрелкового оружия. По словам медработников, в больнице парню также предоставлена психологическая помощь. 1 октября 2019 мать (40 лет) парня и 5 соседей (в возрасте 55-65 лет) сообщили, что парень получил ранение перед кофейней на улице Войкова в результате огня из стрелкового оружия после торжеств по случаю Дня села... », - говорится в отчете ОБСЕ.

Командование Объединенных сил призывает во избежание опасности для жизни и здоровья воздерживаться от поездок на неподконтрольную территорию.
ForUm

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