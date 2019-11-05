Расходная часть обновленного проекта государственного бюджета Украины на 2020 год, который подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении, составляет 1,195 трлн грн.



Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ.

«Расходы бюджета Украины на 2020 год составляют 1 триллион 195,3 миллиарда гривень», - приводит его слова УНИАН.

При этом в расходной части госбюджета предусмотрено 294 млрд грн на сферу социального обеспечения, 245,8 млрд грн на безопасность и оборону, 141,5 млрд грн на обслуживание госдолга, 113,3 млрд грн на здравоохранение, 73,7 млрд грн на дорожную инфраструктуру, 145,1 млрд грн на образование и науку.

В проекте бюджета предусмотрено выделение 173 млрд грн на погашение дефицита Пенсионного фонда. Также проект госбюджета-2020 предусматривает дополнительные 2,2 млрд грн на надбавки учителям. Кабмин заложил в обновленный проект госбюджета-2020 поступления от большой и малой приватизации на сумму 12 млрд грн.

По словам Гончарука, Кабмин в рамках доработанного ко второму чтению в Верховной Раде проекта государственного бюджета Украины на 2020 год не планирует повышать налоги.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета.