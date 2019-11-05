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Палата представителей США обнародовала стенограмму показаний экс-посла в Украине Мари Йованович, которые она давала в рамках расследования о возможности импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС Украина.

Поводом для начала импичмента стал июльский телефонный разговор президентов США и Украины, во время которой Трамп якобы давил на Зеленского, требуя от него инициировать расследование в отношении компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын политического оппонента Трампа Джо Байдена.

Во время той же беседы Трамп негативно оценивал работу Мари Йованович.

В обнародованных показаниях Йованович говорится, что она была очень «обеспокоена» словами президента в ее адрес.

Также она сказала, что была «шокирована» содержанием разговора.

Йованович стала послом США в Украине в августе 2016 года, а в мае 2019-го досрочно завершила работу на этом посту.

Выступая в Конгрессе, Йованович, в частности, обвинила адвоката Трампа Руди Джулиани в целенаправленной кампании по ее дискредитации. В этом, по ее словам, ему помогал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Думаю, господину Луценко не нравилось, что посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры», - сказала экс-посол.

По ее словам, Луценко распространял недостоверную информацию о ней: например, о том, что она якобы передала ему список «неприкосновенных лиц, которых нельзя преследовать».

Джулиани, по словам Йованович, хотел, чтобы в Украине началось расследование, которое потенциально могло бы ударить по репутации Джо Байдена.

Она вспомнила, в частности, как посольство США отказало выдать американскую визу экс-генпрокурору Виктору Шокину, и Джулиани активно выступал против этого шага.

Во времена руководства Шокина ГПУ проводила расследование в отношении компании Burisma. Сам Байден впоследствии настаивал на увольнении Шокина.

Также экс-посол рассказала о разговоре с Арсеном Аваковым, который в начале 2019 выразил ей беспокойство, что Украину могут втянуть во внутриполитическую борьбу в США.

Кроме того, Йованович рассказала, как общалась с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, и тот «настойчиво рекомендовал» ей публиковать посты в Twitter с поддержкой действий Трампа.

Этот совет она оценила как неуместный.

Свидетельства, о которых идет речь, Йованович давала в Конгрессе 11 октября. В своем вступительном слове, содержание которого было обнародовано ранее, она заявила, что была отозвана из Украины из-за «необоснованных и ложных претензий людей с явно сомнительными мотивами».

По ее словам, Трамп настаивал на ее увольнении еще с 2018 года - несмотря на то, что заместитель председателя Госдепартамента Джон Салливан уверял ее, что «она не сделала ничего неправильного».

«Он сказал, что президент потерял ко мне доверие и больше не желает, чтобы я была его послом. Он также рассказал, что против меня была развернута кампания», - рассказала Йованович.

За несколько месяцев до увольнения Йованович о ней негативно отзывался Джулиани и некоторые другие консерваторы.

«Не менее придуманное мнение, что я нелояльна к президенту Трампа, - сказала Йованович. - Я слышала в СМИ обвинения в том, что я якобы сказала команде посольства игнорировать его приказы. Это утверждение ложное».

Также Йованович заверила, что никогда не встречалась и не говорила с Хантером Байденом и она никогда не говорила о Burisma с Джо Байденом.
ForUm

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