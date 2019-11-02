Об этом заявил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар в эфире программы «Свобода Слова».

По его словам, кроме уголовного производства в отношении убийства Гандзюк, расследуются еще пять связанных уголовных производств.

«Всего есть 5 уголовных производств. И в этих 5 уголовных производствах работа следователей продолжается под процессуальным руководством ГПУ. Могу вас заверить, что в ближайшее время в этих процессах будут результаты и они будут обнародованы для общественности», — заявил Тиводар.

Ранее отец Екатерины Гандзюк Виктор пригласил президента Украины Владимира Зеленского на акцию «Год без Кати».

Напомним, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

Уголовное производство о нападении на Гандзюк до ноября 2018 расследовалось следователями Национальной полиции. Ими было сообщено о подозрении пяти соучастникам преступления.

В СБУ дело попало 6 ноября 2018. Было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и Владиславу Мангеру, а также Игорю Павловскому в сокрытии этого преступления. Обвинительный акт по Павловскому уже рассматривается судом.

В мае текущего года Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства. Как было установлено, Левин еще 19 августа 2018 выехал за границу.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.