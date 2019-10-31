Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко в Верховной Раде напомнил журналистам, опубликовавшим его личную переписку с проститутками, об уголовной ответственности.

Об этом он сказал во время выступления с трибуны парламента, передает Украинская правда.

«В этой стране существует закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Обнародование переписки является уголовным преступлением и тот, кто сделал это оттуда (показывает на ложу журналистов, - ред.), заработал от трех до семи лет. Я не угрожаю, я просто напоминаю о законе и морали, который для всех один».

Яременко извинился перед своей женой, партией, фракцией, президентом, избирателями. Нардеп добавил, что извиняется перед всеми, кто этого заслуживает, и попросил его судить.