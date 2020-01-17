Верховная Рада заменила Богдана Яременко на Александра Мережко в должности председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

За соответствующее постановление «О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва» проголосовали 317 народных депутатов, сообщает УНИАН.

Постановлением предусмотрено избрать Мережко (фракция «Слуга народа») председателем Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив его от исполнения обязанностей члена Комитета по вопросам правовой политики.

Также постановлением предусмотрено избрать Яременко (фракция «Слуга народа») членом Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив его от исполнения обязанностей председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Согласно постановлению, Владимир Вятрович (фракция «Европейская солидарность») избран членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.



Напомним, 29 октября 2019 года Яременко во время работы в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.

Позже он написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов, но впоследствии удалил этот пост и написал слова извинения.

1 ноября Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета, однако Рада не поддержала это предложение.