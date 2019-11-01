Девять народных депутатов заявили о готовности взять на поруки своего коллегу Ярослава Дубневича, подозреваемого в хищении средств «Укрзализныци» в сумме 93 млн грн.

Среди них – Игорь Палица, Виктор Балога, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Антон Киссе и другие, сообщает УНИАН.

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства прокурора САП Виталия Пономаренко об избрании меры пресечения Дубневичу.

В своем ходатайстве прокурор отметил, что Дубневичу было вручено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Прокурор просит суд избрать Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 93 млн грн, то есть именно столько, по мнению следствия, был нанесен ущерб ПАО «Укрзализныця» при закупке оборудования по завышенной цене.

Напомним, 17 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича.

31 октября Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата. После этого ему вручили подозрение.

Нардепа подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.