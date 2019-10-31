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Народный депутат от группы «За будущее» Ярослав Дубневич, с которого парламент сегодня снял неприкосновенность, заявил, что готов к аресту и уже собрал сумку. Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.

Так, на вопрос относительно суммы залога в его деле и сколько он готов выделить на залог денежных средств, депутат ответил: «Нисколько». Отвечая на вопрос, согласен ли он на арест, Дубневич сказал: «Согласен. Я готов добиваться...».

Также на вопрос, собрал ли он уже сумку в СИЗО, Дубневич отметил: «Сумку собрал, не в СИЗО, а в ИВС».

На уточнение, что он взял с собой, парламентарий сказал, что взял, в частности, две книжки, полотенце, мыло, зубную щетку и спортивный костюм. Кроме того, Дубневич отметил: «Завтра на суде прокуратура даст свое видение».

Напомним, 17 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича.

31 октября Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата. После этого ему вручили подозрение.

Нардепа подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.
ForUm

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