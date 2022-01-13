Государственное бюро расследований расследует уголовное производство по возможному злоупотреблению должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации Первого киевского машиностроительного завода 27 октября 2021 (до 2018 года завод «Большевик»).

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро, следователи устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам.

Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. Это могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки.

11 января 2022 года следственный судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещественного доказательства.

Досудебное расследование продолжается.

Уголовное производство начато с частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, 27 октября 2021 г. с участием трех претендентов состоялся аукцион по продаже пакета акций АО «Первый киевский машиностроительный завод». Стартовая цена 100% пакета составляла 1 389 017 000 грн.

По данным Фонда государственного имущества Украины, по результатам проведения торгов окончательная стоимость объекта составила 1 429 017 000 грн. Это на 40 млн грн больше стартовой цены и составляет всего два шага участников (один шаг – 20 млн грн).

В декабре деньги поступили государству.