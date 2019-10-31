В Bellingcat не делятся подробностями, что именно исследуют по делу МН17, и не исключают, что могут появиться новые подозреваемые.

Об этом в интервью Укринформу сказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

«Это не начало последнего акта спектакля, но конец первого», - описал Хиггинс начало судебного процесса, который стартует в марте следующего года.

Основатель Bellingcat отметил, что он и его команда хорошо знают структуру, которая привела к катастрофе МН17.

«У нас нет конкретных имен тех, кто нажал на кнопку, и в каком-то смысле это не самое важное, потому что они являются частью структуры управления, которая привела их к нажатию кнопки, и вся эта структура виновна в том, что произошло. Мы имеем очень четкое представление об этой структуре - кто и за что отвечал. Я уверен, что Международная совместная следственная группа (JIT) еще лучше осознает все это», - сказал Хиггинс.

Он также не исключает, что в деле МН17 могут появиться новые подозреваемые.

«Я не знаю насчет свидетелей и других подобных деталей, но, возможно, больше людей будут обвинены еще до начала судебного процесса в марте 2020 года. Это будет длительный процесс, я ожидаю, что первое заседание будет скорее административным, а собственно рассмотрение дела по существу начнется позже», - отметил основатель Bellingcat.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета

19 июня Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Леонид Харченко. Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела.