Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что власти Украины совершили "политическое преступление", скрывая данные, собранные в рамках спецоперации по "вагнеровцам". По его словам, сведения могли помочь и другим государствам.

Как пишет Обозреватель, об этом Грозев рассказал в эфире "Новой газеты". В частности, отметил он, речь идет о катастрофе МН17 и других расследованиях.

"Самая большая критика к тому, как вела себя украинская власть: они не признавали спецоперацию с самого начала", – сказал Грозев.

При этом, он отметил, что действительно есть практика не признавать секретные операции, завершившиеся провалом. Однако в данном случае, речь идет о накопленном массиве информации, которая была необходима не только Украине, но и другим странам.

В частности, речь идет о расследовании катастрофы рейса МН17. Также он отметил, что на следующей неделе в Европарламенте начнутся слушания по роли российских частных военных компаний, в том числе и Вагнера.

"Без этих материалов все эти дела становятся в десять раз слабее. Все это время Украина не передавала полученные данные другим странам. Для меня это не просто преступление, это политическое преступление, которому нет оправдания", – сказал Грозев.