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В Bellingcat не нашли доказательств того, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы звонил Александру Лукашенко, чтобы предупредить о прибытии в страну боевиков ЧВК «Вагнер».

Об этом сказал Христо Грозев, возглавлявший расследование Bellingcat, на вопрос Дмитрия Гордона, есть ли доказательства слухов о перехвате западными спецслужбами разговора Ермака и Лукашенко.

«Мы слышали этот слух, но подтверждения не нашли. И если бы у нас были связи со спецслужбами, возможно, мы бы узнали, был ли такой звонок. Иначе никак не найти. Но доказательства такой версии… мы искали-искали… не нашли», - сказал он.

Также Грозев ответил, что не знает, кто является «кротом» (сотрудником спецслужб иностранных государств, - ред.) в руководстве Украины, о котором утверждал экс-глава разведки Василий Бурба.

Как сообщал ForUm, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, в котором анализирует обстоятельства и причины ее срыва. В частности, в материале говорится, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.
ForUm

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