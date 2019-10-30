В поселке Золотое на Донбассе на смену бойцам Вооруженных сил Украины пришли усиленные патрули полиции и Нацгвардии, сформированные из ветеранов АТО.

Об этом рассказал в эфире ObozTV советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, комментируя отвод войск в Золотом. По его словам, 30 октября ситуация там абсолютно спокойная и полностью контролируется правоохранительными органами.

По словам Шкиряка, утром 30 октября обстрелов в районе разведения сил не было зафиксировано. На месте событий координирует деятельность подразделений МВД заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.

«Сегодня все бремя, которое будет после разведения сил Украины на 1 км, будет ложиться именно на подразделения Министерства внутренних дел. Национальная полиция, Национальная гвардия и Пограничная служба целиком готовы ко всем вызовам», – отметил он.

«Сегодня там работают усиленные патрули Национальной полиции и Нацгвардии, которые сформированы из самых профессиональных и подготовленных сотрудников, которые прошли горнило войны, имеют военный опыт в АТО и ООС в добровольческих батальонах и Вооруженных силах Украины. Это специалисты по контртеррористической и контрдиверсионной деятельности», – подчеркнул советник главы МВД.

На вопрос, возможен ли конфликт у правоохранителей в Золотом с добровольцами, участвующими в акции «Нет капитуляции», Шкиряк ответил: «Среди правоохранителей также много добровольцев… Происходит абсолютно нормальный здоровый диалог... Сейчас никаких конфликтов не возникает. Как волонтеры, как общественные деятели, они имеют право там находиться. Они граждане Украины».

Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.

28 октября заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы вывезли легальное оружие из Золотого.