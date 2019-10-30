На оккупированной территории Луганской области объявлены совместные учения всех силовых структур ЛНР».
Об этом заявил главарь «республики» Леонид Пасечник, пишет Остров.
По его словам, учения являются плановыми, и на них будет отрабатываться приемы ликвидации «последствий кризисных ситуаций».
Проведение массовых «учений» на следующий день после разведения сил и средств в Золотом главарь «ЛНР» назвал «логичным».
Он объяснил, что учения будут проводиться «под руководством МЧС» и призвал местных жителей «соблюдать спокойствие при проведении учебно-тренировочных мероприятий».
Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.
Президент Владимир Зеленский поприветствовал начало процесса. В Кремле также выразили удовлетворение по этому поводу.
Согласно данным ООС, семидневной «тишины» в Золотом перед разведением сил не было. В штабе объяснили, что зафиксированный 26 октября представителями Объединенных сил факт обстрела участка разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ.
30 октября украинская сторона СЦКК сообщила об очередных обстрелах населенного пункта Золотое-4 со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
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