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Зафиксированный 26 октября представителями Объединенных сил факт обстрела участка разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Для устранения недоразумений вокруг материалов пресс-центра ООС объясняем, что фиксацию обстрелов позиций Объединенных сил и участков разведения в частности, проводит как украинская сторона, так и СММ ОБСЕ», - пояснили в штабе.

Фиксация обстрелов представителями СММ ОБСЕ проходит на основании информации с видеокамер Миссии, расположенных на разных участках линии разграничения.

Таким образом, зафиксированный 26.10.2019 представителями Объединенных сил факт обстрела участки разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ.

«А 5 обстрелов, которые российские оккупационные войска вчера совершили из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4) произошли за пределами участка разведения №2», - заявили в штабе.

Как сообщал ForUm, согласно данным ООС, семидневной «тишины» в Золотом перед разведением сил не было.

Так, 27 октября в утренней сводке сообщалось об обстреле боевиков «неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия».
ForUm

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