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По материалам контрразведки Службы безопасности Украины еще 3 боевика незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР» заочно приговорены к 9, 10 и 11 годам лишения свободы, сообщил пресс-центр ведомства.

Все они на протяжении 2014-2018 годов активно участвовали в боевых действиях против Вооруженных сил Украины и даже занимали «командные посты», инструктировали террористов и вербовали для них новобранцев.

Установлено, что один из осужденных, житель Черкасчины, длительно проживавший на территории РФ, еще в начале боевых действий на востоке Украины присоединился к террористической группировке «Призрак».

В составе снайперских групп этого НВФ вел прицельный огонь по военнослужащим ВСУ. Также был пулеметчиком и инструктором тактики боевых действий.

Другой боевик с 2015 года командовал батальоном «4 отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса так называемой «народной милиции «ЛНР»». Под его руководством наемники оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС. Кроме того, злоумышленник вербовал новобранцев в террористическую организацию.

Также установлено лицо водителя-наводчика вражеского танкового батальона, который с 2018 года участвовал в боях в районе Донецкой и Луганской областей.

В ходе следствия установлено, что наемник обстреливал позиции украинских военных и участвовал в захвате города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

Суд признал всех 3-х боевиков виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Приговоры вступили в законную силу.

В настоящее время двое осужденных скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории, а еще один находится в России. Злоумышленники объявлены в розыск.

Досудебное расследование осуществляли следователи СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.

 
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