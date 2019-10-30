Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных обстрелах населенного пункта Золотое-4 со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, 28 октября, в период с 20:45 до 21:25 и с 21:53 до 22:40 со стороны боевиков в направлении Золотого-4 осуществлены обстрелы с применением стрелкового оружия.

«29 октября мобильная группа украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон по факту обстрела жилых домов в н.п. Золотое-4 Попаснянского района Луганской области провела фотофиксацию», - говорится в сообщении.

Прибыв на место обстрела, мобильная наблюдательная группа обнаружила, что частный дом по улице Ореховой, 25 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62мм. На месте обстрела дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружены отверстия в пластиковой облицовке дома.

Дом по улице Довженко, 28 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, выявлено 3 отверстия в кровле дома.

Пострадавших в результате обстрелов лиц нет.

Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.

Президент Владимир Зеленский поприветствовал начало процесса. В Кремле также выразили удовлетворение по этому поводу.

Согласно данным ООС, семидневной «тишины» в Золотом перед разведением сил не было. В штабе объяснили, что зафиксированный 26 октября представителями Объединенных сил факт обстрела участка разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ.