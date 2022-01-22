20 січня у Гостомелі, на території аеропорту «Антонов», пройшли тактико-спеціальні навчання із залученням спецпризначенців КОРД, ППОП, кінологічної та вибухотехнічної служб поліції Київщини спільно з СБУ та ДСНС. Такі заходи допомагають бійцям удосконалювати професійні навички та дозволяють відпрацювати спільні дії з іншими екстреними службами, а також налагодити взаємодію в умовах надзвичайних ситуацій, повідомили в МВС України.

Метою тактико-спеціальних навчань є перевірка дієвості міжвідомчої взаємодії при проведенні ООС, вдосконалення підготовки сил та засобів, що залучаються до антитерористичних заходів на об’єкті з масовим перебуванням людей. Крім того, такі заходи націлені на удосконалення керівним складом алгоритмів прийняття рішень, управління підпорядкованими силами та засобами, організації взаємодії та обміну інформацією, злагоджених дій груп бойового порядку.

Учасники навчань мали змогу практично відпрацювати сценарії розвитку подій терористичного характеру, перевірити дієвість розроблених документів із застосування сил та засобів, що залучаються до проведення АТО. Під час тренувань використовувались холості набої і пристрої для імітації вибухів.

Такі заходи є важливими задля попередження диверсій і терактів на об’єктах критичної інфраструктури регіону.