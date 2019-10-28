также в разделеОбщество
Юрист: Европа должна понимать и учитывать реалии украинской судебной системы 15
Облавтодоры Николаевщины и Херсонщины планируют объединить 14
Украинцев предупредили о значительном похолодании 23
Советник главы Минздрава: В Украине недостаточно сыворотки против дифтерии для всех больных 28
Оккупанты хотят сделать в Ялте игорную зону 17
СБУ задержала боевика, обстреливавшего Счастье 17
Лавренюк покидает пост замминистра инфраструктуры 20
Зеленский ждет от НАБУ и САП приговоров для топ-коррупционеров 36
В Европе обсудили давление на украинских судей 22
Дело Грымчака передано в НАБУ 20
Подозреваемого в хищениях зама Филатова отпустили под залог 26
Корчак сообщили о подозрении 52
Гладковский выиграл суд у НАБУ 44
К ветеранам в Золотом приехала полиция 65
Чиновника ФГИ задержали на взятке в $30 тысяч 20
Дубилет выступает за отмену медсправок 74
Расследованию покушения на топ-менеджера «Харьковоблэнерго» мешает «тень СБУ» 157
Для контрабанды товаров из РФ дельцы прокладывали мост через болото 37

Российская ФСБ в аннексированном Крыму выдвинула обвинения проукраинскому активисту Олегу Приходько, которого обвиняют в «подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ». Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Назима Шеихмамбетова.

«Сегодня прошли следственные действия с политзаключенным гражданином Украины Приходько Олегом Аркадьевичем. Ему предъявлены обвинения, а также следователь ознакомил нас с постановлением по назначению ряда экспертиз - это амбулаторно-психиатрическая экспертиза, биологическая, взрывотехническая и комплексная лингвистическая экспертиза. В части обвинения Олегу Приходько выдвигают подготовку к теракту по ч.1 ст.30 УК России и ч.1 ст.205 УК России, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ по ч.1 ст. 223.1 УК России», - рассказал адвокат.

О задержании проукраинского активиста стало известно утром 10 октября. Подконтрольный России Киевский районный суд Крыма арестовал активиста на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 10 декабря.

Мужчина якобы планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) из-за ареста Приходько.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8999 грн.
15
Теги