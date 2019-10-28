Российская ФСБ в аннексированном Крыму выдвинула обвинения проукраинскому активисту Олегу Приходько, которого обвиняют в «подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ». Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Назима Шеихмамбетова.

«Сегодня прошли следственные действия с политзаключенным гражданином Украины Приходько Олегом Аркадьевичем. Ему предъявлены обвинения, а также следователь ознакомил нас с постановлением по назначению ряда экспертиз - это амбулаторно-психиатрическая экспертиза, биологическая, взрывотехническая и комплексная лингвистическая экспертиза. В части обвинения Олегу Приходько выдвигают подготовку к теракту по ч.1 ст.30 УК России и ч.1 ст.205 УК России, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ по ч.1 ст. 223.1 УК России», - рассказал адвокат.

О задержании проукраинского активиста стало известно утром 10 октября. Подконтрольный России Киевский районный суд Крыма арестовал активиста на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 10 декабря.

Мужчина якобы планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) из-за ареста Приходько.