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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался в турецкую генпрокуратуру на публикацию французского журнала Le Point, на обложке которого лидер изображен с подписью «уничтожитель».

Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

От имени турецкого президента была подана 11-страничная петиция, где утверждается что редакция журнала нарушила уголовную статью турецкого кодекса об оскорблении президента, посягнув на честь и достоинство Эрдогана.

Журнал с изображением турецкого лидера вышел 24 октября. На его обложке помещена фотография отдающего честь Эрдогана с подписью «Этническая чистка, метод Эрдогана — уничтожителя». Чуть ниже располагается еще одна надпись: «Позволим ли мы ему убивать курдов (и угрожать Европе)?»

Напомним, 9 октября Турция начала операцию »Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды. 

17 октября США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить курдским «Отрядам народной самообороны» отвести свои силы. 

22 октября президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин в Сочи договорились, что Турция и Россия будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат.
ForUm

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