Ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины речь не идет. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары стать посредником между РФ и Украиной в урегулировании ситуации в Донбассе, передает ТАСС.

«Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи», - сказала она.

При этом дипломат заявила, что Россия не является стороной данного конфликта, подчеркивая, что его участниками являются Киев и Донецк и Луганск.

«Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска», - резюмировала Захарова.

Напомним, 29 ноября Эрдоган заявил, что готов стать посредником между Украиной и Россией.

На прошлой неделе, комментируя во время пресс-марафона отсутствие на протяжении последних почти двух лет обменов удерживаемыми лицами с Россией, президент Украины Владимир Зеленский отметил роль своего турецкого коллеги.

«У нас есть верифицированный полный список, мы считаем, полностью справедливый, хотя там тоже могут быть ошибки и просчеты. Список передан Турции, недавно я разговаривал с президентом (Реджепом) Эрдоганом, у него была встреча с президентом Российской Федерации, списки были переданы российской стороне, я хочу его поблагодарить, он просил за это, он просил именно за крымских татар по отдельности. Для него это личный вопрос. Я его поблагодарил, ждем ответа, ответа пока нет», – сказал Зеленский.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать это сообщение Зеленского.

Во время пресс-марафона Зеленский заявил, что обсуждает с Эрдоганом «такие вещи» за закрытыми дверями, что не стал бы рисковать в контексте спецоперации по задержанию «вагнеровцев» путем принудительной посадки турецкого самолета.