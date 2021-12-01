также в разделеПолитика
Дело «вагнеровцев»: Ермак утверждает, что не давал Бурбе никаких команд
Арахамия обещает «интересные новости» о госперевороте, но просит дать СБУ несколько недель 17
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок 55
Путин потребовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток 48
Президент хочет ввести множественное гражданство для украинцев 32
Ермак: Лукашенко думал о выдаче «вагнеровцев», но Украина не подготовила документы 27
Зеленский: Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией 19
Зеленский выступил с ежегодным посланием в Раде (текст) 30
Зеленский хочет ввести экономический паспорт украинца 96
Лукашенко впервые после аннексии назвал Крым российским 21
Избрание руководства САП: Иностранные эксперты подбирают кандидатов под решение вполне определенных задач 54
В Раде предлагают установить день украинского борща 21
Столтенберг призвал не путать защиту союзников по НАТО и поддержку Украины 22
Корниенко: Людей собирают на госпереворот, предлагая по тысяче гривен 123
Рада приняла закон о капелланах 22
Кулеба едет в Ригу на заседание глав МИД стран НАТО 38
Угроза наступления: Генсек НАТО предупредил РФ о последствиях 18
Журавский о затягивании Зеленским подписания закона о военных преступниках: Президент испугался радикалов 24

Ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины речь не идет. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары стать посредником между РФ и Украиной в урегулировании ситуации в Донбассе, передает ТАСС.

«Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи», - сказала она.

При этом дипломат заявила, что Россия не является стороной данного конфликта, подчеркивая, что его участниками являются Киев и Донецк и Луганск.

«Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска», - резюмировала Захарова.

Напомним, 29 ноября Эрдоган заявил, что готов стать посредником между Украиной и Россией.

На прошлой неделе, комментируя во время пресс-марафона отсутствие на протяжении последних почти двух лет обменов удерживаемыми лицами с Россией, президент Украины Владимир Зеленский отметил роль своего турецкого коллеги.

«У нас есть верифицированный полный список, мы считаем, полностью справедливый, хотя там тоже могут быть ошибки и просчеты. Список передан Турции, недавно я разговаривал с президентом (Реджепом) Эрдоганом, у него была встреча с президентом Российской Федерации, списки были переданы российской стороне, я хочу его поблагодарить, он просил за это, он просил именно за крымских татар по отдельности. Для него это личный вопрос. Я его поблагодарил, ждем ответа, ответа пока нет», – сказал Зеленский.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать это сообщение Зеленского.

Во время пресс-марафона Зеленский заявил, что обсуждает с Эрдоганом «такие вещи» за закрытыми дверями, что не стал бы рисковать в контексте спецоперации по задержанию «вагнеровцев» путем принудительной посадки турецкого самолета.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3729 грн.
10
Теги