также в разделеПолитика
В ФРГ заявили, что не закрывали небо для британских самолетов с оружием для Украины 6
Избрана новая глава Европарламента 11
Нимченко о шуме, который подняли подконтрольные Порошенко медиа из-за подозрения ему: А где были СМИ пятого президента, когда аналогичные незаконные обвинения предъявляли Виктору Медведчуку? 14
Адвокат: Медведчук является очень сильным оппозиционном политиком, и власти хотят его убрать 14
Госсекретарь США едет в Украину 18
Зеленский ответил на петицию по военному учету женщин 50
Директор ЦРУ тайно прилетал в Украину 35
В МИД РФ отрицают, что вывезли сотрудников своего посольства из Украины 44
Скидан: Нет никаких пленок, которые бы имели отношение к Медведчуку, это пленки, смонтированные СБУ 19
Суд объявит решение о мере пресечения Порошенко 19 января 39
СМИ: Украинские политики спокойно ведут бизнес в Крыму 72
Times: Война вряд ли поднимет рейтинг Путина, избиратели думают о ценах 27
Парламент Кубы проголосовал за присоединение государства к ОДКБ 217
США обещают России «надлежащий ответ» за кибератаки на Украину 31
СМИ: Вслед за сменой владельца, «4 канал» сменил информационную политику 81
Прокуратура просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн 35
Не полномочия президента: Порошенко говорит, что не обсуждал поставки угля из ОРДЛО 35
«Поехали, твою мать!»: Порошенко объяснил, почему сбежал от ГБР 64

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал далеким от реальности сценарий оккупации Украины со стороны России.

В беседе с журналистами, сопровождавшими главу государства в ходе визита в Албанию, президент Эрдоган отметил, что «для принятия подобного шага в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри страны», сообщает Anadolu Agency.

Президент Турции сообщил, что намерен обсудить ситуацию в Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который буквально накануне находился в Киеве.

«Я поговорю с Ильхамом Алиевым. Безусловно, важно обсудить эти вопросы с  Путиным. Потому что эти регионы уже не могут нести нагрузку новой войны. Это было бы неправильно. Настало время для полного исключения сценария войны из политической повестки дня», - сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что в современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому. «К примеру, какие шаги предприняла Россия в Украине, в Крыму. В ходе каждой беседы с Путиным я заявляю, что Турция против оккупации Крыма. Эту же позицию доводит до российской стороны внешнеполитическое ведомство Турции. То есть позиция Турции по этому вопросу однозначна», - сказал Эрдоган.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги