США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить курдским «Отрядам народной самообороны» отвести свои силы. Об этом на брифинге заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре, передает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«Турция приостановит операцию «Источник мира», чтобы позволить силам YPG отойти в безопасную зону в течение 120 часов. Все действия в рамках операции «Источника мира» будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода (курдских сил, - ред.)», - заявил Пенс.

Напомним, турецкие военные 9 октября начали силовую операцию на севере Сирии против сирийских курдов. Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что целью этой военной операции должно стать создание так называемой «зоны безопасности», которая является необходимым шагом для установления «мира и безопасности» в регионе. В «зоне безопасности» Анкара хочет расселить до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас в Турции. В этом регионе находятся лагеря, охраняемые курдами, где содержатся сторонники ИГИЛ.

Решение Трампа вывести американские войска из северной Сирии после телефонного разговора с Эрдоганом не только открыло путь для турецкого вторжения, но и дало свободу врагам Вашингтона в регионе, а именно президенту Сирии Башару Асаду и его российским и иранским союзникам.

Развертывание сирийской армии на территории, удерживаемой курдами, позволяет Асаду и России обрести преимущество в сирийской войне.