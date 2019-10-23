Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин в Сочи договорились, что Турция и Россия будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат, сообщает Радио Свобода.

Согласно договорённости, текст которой зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров, турецкие войска будут контролировать ту часть 30-километровой зоны у границы, которая оказалась под их контролем в результате операции, начатой Турцией на севере Сирии 2 недели назад. В остальные части 30-километровой зоны будет введена российская военная полиция, а курдские вооружённые формирования должны будут покинуть эту зону. После этого начнётся совместное российско-турецкое патрулирование у границы.

Эрдоган во вторник посетил Сочи, где провёл переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры продолжались шесть часов, главной их темой стала турецкая военная операция на севере Сирии.

По словам Путина, в ходе переговоров сторонам удалось выработать совместный подход к нормализации ситуации на севере Сирии. Решения российский президент назвал «очень важными, если не судьбоносными».

По словам Эрдогана, в так называемой «зоне безопасности» на территории Сирии у границы с Турцией может быть размещена часть сирийских беженцев, сейчас находящихся на территории Турции.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию »Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды.

17 октября США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить курдским «Отрядам народной самообороны» отвести свои силы.