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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе посетит Украину, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«На этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции», - сказал он на онлайн-брифинге.

Министр напомнил, что на этой неделе Украину посетят главы правительств Великобритании, Нидерландов и Польши.

Глава МИД отметил, что Украина сегодня имеет беспрецедентный уровень поддержки, что существенно снижает риски дальнейшей военной эскалации со стороны РФ.
ForUm

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