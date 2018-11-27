Москва не признала положительное решение гаагского арбитража по иску украинского «Ощадбанка» о компенсации убытков на $1,3 млрд в связи с утраченными в оккупированном Крыму инвестициями, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РФ.

«Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО «Государственный ощадный банк Украины» к РФ», - говорится в сообщении пресс-службы.

«Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения», - добавили в Минюсте РФ.

Как ранее сообщал ForUm, 26 ноября Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу «Ощадбанка» 1,3 миллиарда долларов США убытков, нанесенных в результате аннексии Крыма