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Офис генерального прокурора без конкурса заказал организацию Международного антикоррупционного форума у предпринимателя, который был зарегистрирован 3 месяца назад и раньше работал с «Кварталом 95».

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на сайт госзакупок Prozorro.

Заместитель генпрокурора Роман Говда 30 ноября подписал два договора с физическим лицом-предпринимателем Олийником Виталием Петровичем.

При этом оба документа касаются аналогичных услуг: оформления и материального обеспечения зал в КВЦ «Парковый», где проводили форум.

Общая цена за услуги Олийника составила 399,9 тысячи. Открытый тендер не проводили.

Житель города Бровары Виталий Олийник зарегистрировался как физическое лицо предприниматель только в сентябре 2021 года. Ранее он не выигрывал никакие государственные тендеры.

В то же время, согласно данным специализированных программ, номер телефона Олийника неоднократно подписывали с пометками, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со студией «Квартал 95», ранее принадлежавшей президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, мужчину обозначали как «Виталий Декорации Квартал», «Декоратор 95», «Декор Лига Смеха», «Виталий от Кошевого» и т.д.

Мужчина заявил, что не договаривался неофициально с кем-то из власти о закупке и не опроверг свое сотрудничество с проектом президента.

В Офисе генпрокурора УП ответили, что заключили договоры без проведения закупки из-за «сжатых сроков подготовки мероприятия». Также в ведомстве утверждают, что предметы договоров не были аналогичными.

При этом в ОГП не ответили на вопрос, по какому критерию был выбран именно Олийник.
ForUm

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