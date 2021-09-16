В Офисе генерального прокурора говорят, что версия умышленного убийства народного депутата лидера «Народного руха» Вячеслава Чорновила проверяется следствием, но указывают, что в материалах, предоставленных для экспертизы, нет данных об «ударах кастетом». Об этом заявил в пресс-центр ОГП в комментарии «Украинской правде».

«Расследование уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб Вячеслав Чорновил, продолжается и осуществляется следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Следствием проверяется версия совершения умышленного убийства народного депутата Украины», – говорится в сообщении.

В ОГП подчеркнули, что в данном уголовном производстве проведен значительный объем следственных (розыскных) действий, в том числе ряд судебных экспертиз. Согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы от 29 октября 2018 установлено, что повреждения, которые были обнаружены при судебно-медицинской экспертизе тела Вячеслава Чорновила и в ходе экспертизы останков его эксгумированного тела, являются, сформировавшимися вследствие травмы лица в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием.

«В материалах, предоставленных для экспертизы, не содержится информации о повреждениях, которые имели бы признаки ударного действия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе «кастета», и выходили бы за пределы комплекса характерных повреждений пассажира при ДТП», – сказано в сообщении.

Напомним, бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша настаивает, что лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил погиб не в результате ДТП – его убили ударами кастета в голову.