В рамках аттестации для перевода на работу в новые органы прокуратуры начато тестирование прокуроров ГПУ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, в среду, 23 октября, началась сдача экзамена в форме анонимного тестирования на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора.

Перед началом тестирования заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Виктор Чумак как председатель первой кадровой комиссии, сообщил, что сегодня тестирование должны пройти 4 группы прокуроров, то есть около 1000 человек. Последняя (пятая) группа прокуроров ГПУ сдаст этот экзамен завтра, 24 октября.

Во время тестирования кандидатам на должности прокурора нужно с помощью компьютерной техники ответить на 100 вопросов за 100 минут. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Результат каждого кандидата появляется на экране компьютера сразу после завершения теста.

Прокуроры, набравшие необходимое количество баллов (проходной балл – 70) допускаются к следующему этапу аттестации – тестирование на общие способности и навыки.

«Прокуроры, которые хотели пройти тестирование, пришли сюда даже на костылях. То есть, по большому счету, нет страха, а есть желание все-таки доказать свою профессиональную пригодность и пройти аттестацию», - констатировал Чумак.

Напоминаем, тестирование для прокуроров ГПУ проводится в рамках аттестации прокуроров во исполнение Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». 1082 прокурора ГПУ подали заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис генпрокурора. Аттестация прокуроров других уровней начнется после создания Офиса генпрокурора.

Аттестация прокуроров происходит в несколько этапов и заключается в проверке профессиональных компетенций и общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели. Последний этап будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи. Целью реформы является создание эффективной независимой прокуратуры, которой будет доверять общество.

Как сообщал ForUm, 218 прокуроров ГПУ, которые отказались от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации, будут уволены.