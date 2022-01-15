Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрала щодо посадовця Офісу Генерального прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваного взяли під варту у залі суду.

Як повідомляє пресслужба ВАКС, запобіжний захід діятиме до 13 березня цього року, його альтернативою визначена застава у розмірі 2,47 млн грн, пише Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за умови внесення застави на вказану особу будуть покладені додаткові обов’язки, зокрема: не відлучатися з місця проживання без дозволу детектива, прокурора; повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд до України та носити електронний засіб контролю.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.4 ст.27 ч.4 ст.369, ч.4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч.4 ст. 369, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, 15 січня ВАКС обрав запобіжний захід другому учаснику у справі за участю працівника Офісу Генпрокурора у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід також діятиме до 13 березня цього року.

Із триманням під вартою слідчий суддя визначив заставу у розмірі 1,24 млн грн.

Як раніше повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, було викрито заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора та посередника на підбурюванні третьої особи до надання $150 тис. неправомірної вигоди нібито керівництву Офісу Генерального прокурора та замаху на шахрайство.

Указані кошти мали бути передані за прийняте рішення про повернення 4 дороговартісних автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), вилучених під обшуків, і подальше закриття кримінального провадження.