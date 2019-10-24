Во фракции «Слуга народа» работает «внутренняя служба безопасности», которая анализирует голосование и поведение нардепов в комитетах.

Об этом заявил первый заместитель лидера фракции СН Александра Корниенко в интервью УП.

«Я не думаю, что массово это произошло. Может, кто-то где-то ищет какие-то возможности, но, «большой брат» все видит», - ответил он на вопрос, продались ли «слуги народа» олигархам.

Корниенко рассказал, что «большой брат» вышел на уровень комитетов.

«Сейчас мы анализируем, кто как в комитетах себя ведет. Есть интересные тенденции, когда депутаты ведут двойную жизнь – в зале голосуют с фракцией, а на комитетах почему-то голосуют не с фракцией. Уже есть несколько таких случаев». «Служба безопасности» – это в том числе депутаты. Они более информированы, чем другие. Они ну, не следят, но, скажем так, делают выводы», - сказал он.

По словам Корниенко, таких депутатов в «службе безопасности» фракции достаточно, но телефонов коллег они не прослушивают.

Среди прочего они присматриваются к нардепам, которые занимают «категорически малоконструктивную позицию в некоторых вопросах», в частности, интересуются, сам ли нардеп к этому пришел, или были какие-то советчики.

По словам Корниенко, представители крупных промышленных групп ходят вокруг депутатов еще с 29 августа (дата начала работы Рады, – ред.), но пока не было подтверждений, что им как-то удалось договориться с нардепами о сотрудничестве.

Заместитель председателя фракции СН рассказал, что о похождениях представителей олигархов постоянно говорит и «служба внутренней безопасности», и сами депутаты рассказывали.

Он отказался назвать олигархов, от которых уже приходили, только отметил, что «олигархи все известны, они в топ-100 входят».

В начале августа в то время нардеп, а ныне председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, партия намерена использовать в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции. В команде Зеленского эту систему назвали «Большой брат».

18 октября разгорелся скандал в «Слуге народа» из-за отказа нардепов поддержать проект закона №2047 об отмене так называемых «площадок нардепа Яценко» – электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

Подозревали, что часть депутатов отказались поддержать законопроект из-за того, что им предложили определенное «вознаграждение» за блокирование процесса уничтожения площадок.

САП с целью проверки изложенной в СМИ информации зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11 народными депутатами от «Слуги народа». Президент Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на «детекторе лжи».