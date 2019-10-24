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В среду, 23 октября, вечером глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и депутат из той же фракции Александр Дубинский должны были вместе пройти исследование на детекторе лжи. Об этом Арахамия сообщил LIGA.net.

В итоге тест на детекторе лжи прошел Дубинский, а проверку Арахамии отложили на 24 октября – чтобы подготовить вопросы, соответствующие «его ситуации».

Также в комментарии телеканалу «Наш» Дубинский заявил, что нынешний конфликт не приведет к расколу партии и в СН «нет групп влияния, кроме группы президента».

Как сообщал ForUm, САП с целью проверки изложенной в СМИ информации зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11 народными депутатами от «Слуги народа». Президент Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на «детекторе лжи».
ForUm

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